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Kaynak: AA

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, organizasyonun yarı final karşılaşmasında Tayvan ile mücadele etti.

Santiago'daki müsabakada rakibine set vermeyen ay-yıldızlılar, 25-15, 25-22 ve 25-22'lik skorlarla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla finale yükselen Türkiye, şampiyonluk karşılaşmasında yarın TSİ 02.00'de ABD ile karşı karşıya gelecek.