17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonası finalinde: Rakip ABD - Resim : 1

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, organizasyonun yarı final karşılaşmasında Tayvan ile mücadele etti.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı yarı final biletini kaptı17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı yarı final biletini kaptıSpor

Santiago'daki müsabakada rakibine set vermeyen ay-yıldızlılar, 25-15, 25-22 ve 25-22'lik skorlarla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla finale yükselen Türkiye, şampiyonluk karşılaşmasında yarın TSİ 02.00'de ABD ile karşı karşıya gelecek.