Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda konuk olduğu Gençlerbirliği’ne 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup olarak sezona moralsiz bir başlangıç yaptı.
Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez"
Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe lige kötü bir başlangıç yaparken, Erman Toroğlu maça damga vuran hakem kararlarını ve İsmail Kartal’ın kadro tercihlerini sert sözlerle eleştirdi.Kaynak: Diğer
Mücadelenin ardından Sözcü TV’de maçı değerlendiren eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibin performansını ve teknik direktör İsmail Kartal’ın tercihlerini sert bir dille eleştirdi.
"BU KADAR KALİTELİ KADROYU VASAT TEKNİK DİREKTÖR YÖNETEMEZ"
İki takım arasındaki bütçe farkına dikkat çeken Toroğlu, Fenerbahçe’nin kadro kalitesini sahaya yansıtamadığını vurguladı:
"Parayla saadet olmuyor ama dikkatli kullanmazsan o para elinde patlar. Gençlerbirliği’nin kadro maliyeti 16.5 milyon Euro, Fenerbahçe’nin ise 320 milyon Euro."
"Topla oynama oranına bakıyorsun %70’e %30 fakat sahada daha akıllı oynayan taraf Gençlerbirliği’ydi. Bu kadar kaliteli bir kadroyu vasat bir teknik direktör yönetemez. Bugün Fenerbahçe ne oynadı, sahada ne yaptı?"
İSMAİL KARTAL VE ROTASYON ELEŞTİRİSİ
Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin eline büyük bir psikolojik avantaj geçtiğini belirten Toroğlu, İsmail Kartal’ın kadro seçimini şu sözlerle hedef aldı:
"12 yıldır şampiyon olamamışsın, sana öncelikle lig şampiyonluğu lazım. Esas 11’inle sahaya çıkıp işini bitireceksin, Avrupa’yı sonradan düşüneceksin. Sonra geriye düşünce mecbur kalıp oyuncu değiştiriyorsun."
"TFF’ye maç erteleme müracaatı yapıldığında futbolcunun kafası başka yere gider. Yönetimden mi böyle bir istek geldi anlamıyorum."
"Daha ilk haftadan Okan Buruk, İsmail Kartal ve Fatih Tekke sınıfta kaldı. Öğretmen olsam hepsine sıfır verirdim."
"70. DAKİKADAKİ POZİSYON NET PENALTI, VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"
Maçın 70. dakikasında sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği tartışmalı pozisyonu da yorumlayan Toroğlu, hakem ve VAR heyetine tepki gösterdi:
"Futbolcu kolunu açıyor, pozisyon net penaltı. Bu kişiye göre değişecek bir durum değil."
"Hakem bulunduğu konum itibarıyla göremeyebilir ama VAR’ın kesinlikle devreye girip hakemi izlemeye çağırması gerekiyordu."