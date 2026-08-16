Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez"

Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez"

Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe lige kötü bir başlangıç yaparken, Erman Toroğlu maça damga vuran hakem kararlarını ve İsmail Kartal’ın kadro tercihlerini sert sözlerle eleştirdi.

Kaynak: Diğer
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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 1

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda konuk olduğu Gençlerbirliği’ne 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup olarak sezona moralsiz bir başlangıç yaptı.

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 2

Mücadelenin ardından Sözcü TV’de maçı değerlendiren eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibin performansını ve teknik direktör İsmail Kartal’ın tercihlerini sert bir dille eleştirdi.

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 3

"BU KADAR KALİTELİ KADROYU VASAT TEKNİK DİREKTÖR YÖNETEMEZ"

İki takım arasındaki bütçe farkına dikkat çeken Toroğlu, Fenerbahçe’nin kadro kalitesini sahaya yansıtamadığını vurguladı:

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 4

"Parayla saadet olmuyor ama dikkatli kullanmazsan o para elinde patlar. Gençlerbirliği’nin kadro maliyeti 16.5 milyon Euro, Fenerbahçe’nin ise 320 milyon Euro."

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 5

"Topla oynama oranına bakıyorsun %70’e %30 fakat sahada daha akıllı oynayan taraf Gençlerbirliği’ydi. Bu kadar kaliteli bir kadroyu vasat bir teknik direktör yönetemez. Bugün Fenerbahçe ne oynadı, sahada ne yaptı?"

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 6

İSMAİL KARTAL VE ROTASYON ELEŞTİRİSİ

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin eline büyük bir psikolojik avantaj geçtiğini belirten Toroğlu, İsmail Kartal’ın kadro seçimini şu sözlerle hedef aldı:

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 7

"12 yıldır şampiyon olamamışsın, sana öncelikle lig şampiyonluğu lazım. Esas 11’inle sahaya çıkıp işini bitireceksin, Avrupa’yı sonradan düşüneceksin. Sonra geriye düşünce mecbur kalıp oyuncu değiştiriyorsun."

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 8

"TFF’ye maç erteleme müracaatı yapıldığında futbolcunun kafası başka yere gider. Yönetimden mi böyle bir istek geldi anlamıyorum."

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 9

"Daha ilk haftadan Okan Buruk, İsmail Kartal ve Fatih Tekke sınıfta kaldı. Öğretmen olsam hepsine sıfır verirdim."

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 10

"70. DAKİKADAKİ POZİSYON NET PENALTI, VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"

Maçın 70. dakikasında sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği tartışmalı pozisyonu da yorumlayan Toroğlu, hakem ve VAR heyetine tepki gösterdi:

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 11

"Futbolcu kolunu açıyor, pozisyon net penaltı. Bu kişiye göre değişecek bir durum değil."

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Erman Toroğlu’ndan İsmail Kartal’a: "Bu kadroyu vasat teknik direktör yönetemez" - Resim: 12

"Hakem bulunduğu konum itibarıyla göremeyebilir ama VAR’ın kesinlikle devreye girip hakemi izlemeye çağırması gerekiyordu."

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