BBC’nin haberine göre Kuzey Kutbu’ndan yaklaşık 620 kilometre uzaklıktaki Svalbard’ın kuzeyinde seyreden bir gemiden sis düdüğü çalındı.
Hayvanlara bunu yapana 251 bin lira ceza kesiliyor
Norveç’te kutup ayısı uyandırmak için sis düdüğü çalan kişiye 50 bin kron (yaklaşık 251 bin lira) ceza verildi.Kaynak: Haber Merkezi
13 Ağustos Perşembe bölgenin valisi düdük nedeniyle bu kişiye 50 bin kron ceza kesildiğini duyurdu.
Bölgedeki yönetmeliğe göre 1972’de korumaya alınan kutup ayılarını gereksiz yere rahatsız etmek, dikkatini çekmek veya takip etmek kesinlikle yasak.
Vali Lars Fause şöyle konuştu:
“Gemidekler karada uyuyan bir kutup ayısı gördüklerini söyledi. Ardından bir kişi sis düdüğü çalıp hayvanı uyandırdı. Hayvan da çekti gitti.”
2015’deki son bilimsel sayıma göre bölgede 250 kutup ayısı var.
Öte yandan Svalbard bölgesinde hayvan rahatsız ettiği için birine ilk kez ceza kesilmiyor.
Örneğin 2024’te bir turiste morsun yanına çok yaklaştığı için 11 bin 500 kron (yaklaşık 58 bin lira) ceza kesilmişti.