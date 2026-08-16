Yeniçağ Gazetesi
16 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Hayvanlara bunu yapana 251 bin lira ceza kesiliyor

Hayvanlara bunu yapana 251 bin lira ceza kesiliyor

Norveç’te kutup ayısı uyandırmak için sis düdüğü çalan kişiye 50 bin kron (yaklaşık 251 bin lira) ceza verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hayvanlara bunu yapana 251 bin lira ceza kesiliyor - Resim: 1

BBC’nin haberine göre Kuzey Kutbu’ndan yaklaşık 620 kilometre uzaklıktaki Svalbard’ın kuzeyinde seyreden bir gemiden sis düdüğü çalındı.

1 7
Hayvanlara bunu yapana 251 bin lira ceza kesiliyor - Resim: 2

13 Ağustos Perşembe bölgenin valisi düdük nedeniyle bu kişiye 50 bin kron ceza kesildiğini duyurdu.

2 7
Hayvanlara bunu yapana 251 bin lira ceza kesiliyor - Resim: 3

Bölgedeki yönetmeliğe göre 1972’de korumaya alınan kutup ayılarını gereksiz yere rahatsız etmek, dikkatini çekmek veya takip etmek kesinlikle yasak.

3 7
Hayvanlara bunu yapana 251 bin lira ceza kesiliyor - Resim: 4

Vali Lars Fause şöyle konuştu:

“Gemidekler karada uyuyan bir kutup ayısı gördüklerini söyledi. Ardından bir kişi sis düdüğü çalıp hayvanı uyandırdı. Hayvan da çekti gitti.”

4 7
Hayvanlara bunu yapana 251 bin lira ceza kesiliyor - Resim: 5

2015’deki son bilimsel sayıma göre bölgede 250 kutup ayısı var.

5 7
Hayvanlara bunu yapana 251 bin lira ceza kesiliyor - Resim: 6

Öte yandan Svalbard bölgesinde hayvan rahatsız ettiği için birine ilk kez ceza kesilmiyor.

6 7
Hayvanlara bunu yapana 251 bin lira ceza kesiliyor - Resim: 7

Örneğin 2024’te bir turiste morsun yanına çok yaklaştığı için 11 bin 500 kron (yaklaşık 58 bin lira) ceza kesilmişti.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro