Kaynak: İHA

Haluk Levent’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. MASAK tarafından hazırlanan raporda, AHBAP Derneği çevresindeki 3 kişi hakkında, gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildiği bildirildi.

PARA TRANSFERLERİNDEKİ AÇIKLAMALAR DİKKATLERİ ÇEKTİ!

Para transferlerinin açıklama bölümünde, Haluk Levent’in adının birçok işlemde geçtiği ifade edilen raporda, derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği bildirildi.

PARA TRAFİĞİ İNCELENDİ!

Söz konusu raporda, AHBAP Derneği ile bağlantılı olduğu düşünülen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri incelendi. Alınan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak bir şekilde genişletildiği ifade edildi.

“GELİRLERİYLE UYUMSUZ PARA TRAFİĞİ BELİRLENDİ”

Sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu ifade edilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı belirlendiği bildirildi.

"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları tarafından para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştirildiği değerlendirildi.

AÇIKLAMALARDA HALUK LEVENT DETAYI!

Raporda bulunan ve dikkat çeken tespitlerden biri ise, banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. Yapılan incelemelerde, birçok para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ,’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerinin yer aldığı ve söz konusu açıklamaların, bazı yüksek tutarlı para transferlerinde de yapıldığı bildirildi.

BAHİS İDDİASI DA YER ALDI!

Söz konusu raporda, A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği iddiası da yer aldı.



Raporda, dernekte 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler de yer alırken Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıfta bulunuldu.

E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü ve savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği de raporda bildirildi.

“SUÇLAMALAR ARAŞTIRILSIN”

MASAK raporunun sonuç bölümünde ise, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Dernek çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çektiği ifade edilen raporda, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesi yapıldı.