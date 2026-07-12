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Sosyal medya fenomeni ve BabalaTV kurucusu Oğuzhan Uğur, Haluk Levent hakkında gündeme gelen iddialar sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı. Uğur, sürecin şeffaf şekilde ilerlemesi gerektiğini vurgularken, kamuoyundaki tartışmalara da değindi.

Uğur, Haluk Levent hakkında ciddi iddiaların bulunduğunu belirterek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Açıklamasında, “Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci anbean takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı” dedi.

“GERÇEK NEYSE ORTAYA ÇIKMALI”

Sürecin netleşmesi gerektiğini vurgulayan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak.”

BABALATV ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ile ilgili haberler üzerinden kendisine ve BabalaTV’ye yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Bu duruma dikkat çekerek, “Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum” ifadelerini kullandı.

“BAĞIŞ TOPLAMADIM, YARDIMLARI CEBİMDEN YAPTIM”

Kendisine yöneltilen iddialara açıklık getiren Uğur, bir dernek ya da vakıf olmadığını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

“Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor.”

Bu açıklamayı yapmak zorunda kalmasının nedenine de değinen Uğur, “Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…” ifadelerini kullandı.

“GÜVEN ARTIK NOSTALJİK BİR KAVRAM”

Toplumdaki güven duygusuna da dikkat çeken Oğuzhan Uğur, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. ‘Güven’ dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz.”

Oğuzhan Uğur’un bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gözler Haluk Levent hakkındaki iddialara ilişkin gelişmelere çevrildi.