İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı ve ünlü sanatçı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında Bursa’da gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.

İstanbul’dan İzmir’e gittiği belirlenen Haluk Levent Bursa Otobanı’nda Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne getirilen sanatçı sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.

HALUK LEVENT NEYLE SUÇLANIYOR?

Haluk Levent'e, “Dernekler kanununa muhalefet” “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Örgüt üyeliği” suçları yönetiliyor. Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia ediliyor.

Ahbap Derneğinin, depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının hala tamamlamadığı da ileri sürülüyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Kızılay'ın kendi ürettiği çadırları Ahbap Derneği'ne parayla sattığı ortaya çıkmış ve bu durum kamuoyunda çok büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili detaylar şu şekilde:

Depremin üçüncü gününde, Ahbap Derneği'nin depremzedelerin acil barınma ihtiyacını karşılamak için Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'den 46 milyon TL karşılığında 2 bin 50 adet çadır satın aldığı ortaya çıkmıştı. Bu satış, hem Ahbap yetkilileri hem de dönemin Kızılay Başkanı tarafından doğrulanmıştı.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN HALUK LEVENT AÇIKLAMASI:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde yürütülmekte olan ve konusunu 'Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına' dair iddianın oluşturduğu 2025/53115 sayılı soruşturmaya dair yapılan soruşturma işlemleri, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir.

Derinleştirilen soruşturma işlemleri çerçevesinde; Derneğin kurucu olan Haluk Levent’in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu, şüpheli Yeliz Kayanın şahsi hesabı olan ve şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara, Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 Milyon TL para akışı tespit edildiği, yine şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 Milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 Milyon TL para kaybedildiği, şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent’in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı, derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı, Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kayanın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 Milyon USD mağduriyet yaratıldığı, Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin, şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."

DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Levent, daha önce yaptığı açıklamada AHBAP’ın bugüne kadar 7 kez denetlendiğini ve tüm belgelerin İstanbul Valiliği ile İçişleri Bakanlığı’na sunulduğunu ifade etmişti. Derneğin en fazla denetlenen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu savunan Levent, kamuoyunun bilgi talep etmesini doğal karşıladığını belirtmişti.

70 MİLYON TL’LİK CEZA GÜNDEME GELMİŞTİ

Soruşturma sürecinde, karşılıksız çek nedeniyle verilen 70 milyon TL’lik adli para cezası da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

GÖREVİNİ BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Haluk Levent, devam eden projelerin tamamlanmasının ve denetim sürecinin sona ermesinin ardından AHBAP Derneği Genel Başkanlığı görevini bırakacağını duyurmuş, gönüllü çalışmalarına ise devam edeceğini belirtmişti.

HALUK LEVENT KİMDİR?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde öğrencilik yaptı.

1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi.

Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçirdi. Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir.

Yardımsever Rock’çı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir. Haluk Levent, Ela adında bir kız çocuğuna sahiptir.