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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında yarın Marsilya'yı konuk edecek.

ITALIANO TROSSARD'I AÇIKLAMIŞTI

Tüpraş Stadyumu'nda saat 22:00'de oynanacak kritik mücadele öncesi Vincenzo Italiano düzenlenen basın toplantısında Leandro Trossard'ın sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacağını açıklamıştı.

MARSİLYA MAÇINDA BİR ÖNEMLİ EKSİK DAHA

Trossard'ın durumu moralleri bozarken siyah beyazlı ekipte eksiklerin bununla sınırlı kalmayabileceği iddia edildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AYAK PARMAĞINDA ÇATLAK İDDİASI

Sercan Dikme'nin haberine göre; kaptan Orkun Kökçü'nün de ayak parmağında çatlak bulunuyor. İğneyle oynama ihtimali olan milli yıldızın son durumu yarın maç öncesi yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtiliyor.