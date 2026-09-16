Meteoroloji gün gün açıkladı: 50 ilde gök gürültü sağanak yağış (16 Eylül 2026)

Marmara ve Ege bölgelerinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25 ile 28 derece arasında değişirken gece saatlerinde 13 ile 18 dereceye kadar düşecek. Serin sabah saatlerinin ardından gün boyunca rahat bir hava yaşanacak. Deniz kenarındaki yerleşim yerlerinde nem oranının biraz yükselmesi bekleniyor.