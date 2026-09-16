Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Eylül 2026 Perşembe günü için hava durumu haritasını duyurdu. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava beklenirken İç Anadolu ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu’da ise 36 dereceye varan sıcaklıklar etkili olacak. Vatandaşlar dikkatli olmalı.
Meteoroloji gün gün açıkladı: 50 ilde gök gürültü sağanak yağış (16 Eylül 2026)
Meteoroloji ülke genelinde hava durumu haritasını güncelledi. Perşembe günü ülkenin bir kısmı güneşli olurken bir kısmında yağmur yağacak. Hafta sonu Cuma günü ise 50 ilde gök gürültülü yağmur bekleniyor. İşte il il hava durumu.Mehmet Köpüklü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Eylül 2026 Perşembe gününe ait Türkiye geneli hava durumu tahmin haritasını kamuoyuyla paylaştı. Haritaya göre ülke genelinde kısmen bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken sıcaklıklar birçok yerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Marmara ve Ege bölgelerinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25 ile 28 derece arasında değişirken gece saatlerinde 13 ile 18 dereceye kadar düşecek. Serin sabah saatlerinin ardından gün boyunca rahat bir hava yaşanacak. Deniz kenarındaki yerleşim yerlerinde nem oranının biraz yükselmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi’nde parçalı bulutlu ve güneşli bir tablo hakim olacak. Sıcaklıklar 28 ile 33 derece arasında seyredecek. Özellikle Adana, Antalya ve Mersin çevresinde güneşli hava etkisini sürdürecek. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle dışarıda uzun süre kalacak kişilerin dikkatli olması öneriliyor.
İç Anadolu Bölgesi’nde hava daha değişken geçecek. Özellikle orta ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış riski bulunuyor. Sıcaklıklar 24 ile 33 derece arasında değişecek. Ankara, Konya, Kayseri ve Sivas çevresinde ani gelişen sağanaklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yağışların kısa süreli ancak şiddetli olma ihtimali yüksek.
Karadeniz Bölgesi’nde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yer yer yağış görülecek. Kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 20 ile 26 derece arasında seyrederken iç kesimlerde daha düşük değerler kaydedilecek. Özellikle Orta Karadeniz’in iç kısımlarında gök gürültülü sağanaklar etkili olabilir.
Doğu Anadolu’da hava durumu karışık bir görünüm sunuyor. Bazı illerde gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında olacak. Erzurum, Van ve çevresinde yağış ihtimali daha yüksek. Dağlık kesimlerde sıcaklıklar daha düşük seyredecek.
Haritada özellikle İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun bazı noktalarında kırmızı yıldırım simgeleriyle gösterilen gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkıyor. Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olması gerekiyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi yarın en yüksek sıcaklıkların görüleceği yer olarak öne çıkıyor. Şanlıurfa, Mardin ve çevresinde termometreler 35 ile 36 dereceyi gösterecek. Hava genel olarak güneşli geçecek. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterilmesi gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin dikkatli olması önem taşıyor.
Haritada özellikle İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun bazı noktalarında gök gürültülü sağanak yağışlar belirgin şekilde yer alıyor. Bu bölgelerde ani gelişen yağışlar, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riski bulunuyor. Sürücülerin yolda dikkatli olması, açık alanda bulunan vatandaşların ise güvenli yerlere sığınması öneriliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bol sıvı tüketilmesi, doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalınmaması ve hafif renkli kıyafetler tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Tarımla uğraşan vatandaşların da sulama ve hasat programlarını buna göre ayarlaması önem taşıyor.
Perşembe günü Türkiye’nin büyük bölümünde yaz sonu sıcakları devam ederken bazı bölgelerde yaz yağmurları etkili olacak. Vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel uyarılarını takip etmesi öneriliyor.