Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, doğal çevrenin korunması ve ormanlık alanların temiz tutulması amacıyla dikkat çeken bir çevre seferberliğine imza atıldı. Marmaris Belediyesi ve çevreye duyarlı vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, doğaya bilinçsizce atılan atıklar toplandı.

17 ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜ SAHADAYDI

Sorumsuz kişilerce ormanlık alanlara atılan ev eşyaları ve evsel çöplerin temizlenmesi için başlatılan çalışmaya Marmaris Doğa Gönüllüleri (MDG) grubu destek verdi. Etkinlikte yer alan 17 çevre gönüllüsü, zorlu arazi şartlarına rağmen yoğun bir mesai harcadı.

KRİTİK NOKTALAR ÇÖPLERDEN ARINDIRILDI

Temizlik harekatı ilçenin doğal güzellikleriyle öne çıkan kritik noktalarında yoğunlaştı. Çalışmalar sırasıyla şu bölgelerde yürütüldü:

Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu çevresindeki ormanlık alan

Atış Poligonu mevkisi

İlçeyi kuş bakışı gören seyir tepeleri

Toplanan çok sayıda çöp ve bertaraf edilen ev eşyaları belediye ekiplerince bölgeden taşınırken, yetkililer ormanlık alanların kirletilmemesi konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.