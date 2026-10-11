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Kaynak: AA / DHA

Trafik kazaları can almaya devam ediyor. Ilıca Mahallesi'nde yaşandı. Aziziye Belediyesi'ne ait olan ve E.Ö. (27) idaresindeki çöp kamyonu, cadde üzerinde manevra yaptığı sırada büyük bir facia meydana geldi.

ELİNDE POŞETLERLE YÜRÜRKEN KAMYONUN ALTINDA KALDI

O esnada elindeki alışveriş poşetleriyle kamyonun önünden geçmekte olan 2 çocuk annesi Elif Kaya (47), sürücünün manevra yaptığı çöp kamyonunun çarpması sonucu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin durumu hemen bildirmesi üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza haberini alarak olay yerine koşan Elif Kaya’nın yakınları, acı manzarayı görünce gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ve çalışmalarının ardından 2 çocuk annesi Elif Kaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından çöp kamyonu şoförü E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyet güçleri yaşanan feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.