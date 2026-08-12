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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medyanın popüler kültür ve yeni nesil üzerindeki etkisi, Adana'da düzenlenen bir etkinlikle yeniden tartışmaya açıldı. Bir zincir markette satılan gıda ürünlerini yediği videolarla TikTok'ta tanınan ve 35 bin takipçi edinen genç yayıncı, Adana'da takipçileriyle bir araya geldi. Organizasyonda yaşanan aşırı yoğunluk ve kontrolsüz kalabalık, kargaşaya yol açtı.

Buluşmanın gerçekleştiği alanı dolduran kalabalık, genç fenomenle anı fotoğrafı çektirebilmek amacıyla adeta birbirini ezdi. Kısa sürede kontrolden çıkan ve izdihama dönüşen olay anına ait görüntüler, farklı sosyal ağlarda da paylaşılarak hızla yayıldı.

Görüntülerin viral olmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Yeni neslin ilgi alanlarını ve rol model seçimlerini eleştiren kullanıcılar, paylaşımların altına binlerce yorum yaparak durumu eleştirdi. İçerik üreticisinin yeteneğini ve niteliğini sorgulayan vatandaşlar; üretmeyen, sorgulamayan ve çalışmayan bir gençlik profilinin öne çıktığını belirterek yaşanan tabloya tepki gösterdi.