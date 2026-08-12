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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic konusunda beklenen gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı kulüp, Sırp santrforun transferi için resmi görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN VLAHOVIC AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yıldız golcünün transferini için görüşmelere başlandığını resmen bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

TARAFTARA SESLENDİ

Beşiktaş 'Dusan is coming' (Dusan geliyor) notuyla yeni bir paylaşım daha yaptı. Sırp golcü, 'Kara Kartal, Beşiktaş'a geliyorum' diyerek taraftara seslendi.

ITALIANO İLE YENİDEN BULUŞUYOR

Vlahovic, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Vincenzo Italiano ile yeniden Beşiktaş'ta buluşacak. Transferde İtalyan teknik adam da eski öğrencisini ikna sürecinde önemli bir rol oynadı.