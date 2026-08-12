Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti

İstisnai Durumlar: Bina 18,5 metrenin altında olsa dahi; bitişik nizamda yer alıyorsa, yapısal düzensizlik barındırıyorsa, sağlık, eğitim, kültür veya tabiat varlıklarına yakınsa ya da özel bir risk taşıyorsa fenni mesuliyet zorunlu tutulabilecek.