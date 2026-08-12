Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım süreçlerine ilişkin teknik ve idari esaslarda kapsamlı değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik; özellikle yüksek yapıların yıkımını, patlayıcı kullanımını ve şantiye güvenliğini doğrudan ilgilendiren sıkı tedbirler getirdi.
Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım süreçlerine ilişkin teknik ve idari esaslarda kapsamlı değişikliğe gitti.Kaynak: Haber Merkezi
1. Patlayıcıyla Yıkımda Kamera ve Hava Durumu Şartı
Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek bina yıkımlarında güvenlik standartları üst seviyeye çıkarıldı:
Meteorolojik Değerlendirme: Patlatma öncesinde hava ve meteorolojik şartlar detaylıca analiz edilecek.
Yüksek Hızlı Kamera Kaydı: Patlatma anı süresince yüksek hızlı kameralar sürekli kayıtta olacak.
Belge Zorunluluğu: Yıkımda görev alacak sorumlu mühendisin alanındaki uzmanlığını belgelemesi şart koşulurken, ateşleyicinin ise (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması zorunlu kılındı.
2. Fenni Mesuliyette "18,5 Metre" Sınırı
Binaların yıkım süreçlerindeki fenni mesuliyet sorumluluğu inşaat mühendisleri tarafından üstlenilecek. Yıkım kriterlerinde bina yüksekliği belirleyici unsur oldu:
18,5 Metrenin Altındaki Binalar: Yüksekliği 18,5 metreden az olan yapıların yıkımında kural olarak fenni mesuliyet aranmayacak.
İstisnai Durumlar: Bina 18,5 metrenin altında olsa dahi; bitişik nizamda yer alıyorsa, yapısal düzensizlik barındırıyorsa, sağlık, eğitim, kültür veya tabiat varlıklarına yakınsa ya da özel bir risk taşıyorsa fenni mesuliyet zorunlu tutulabilecek.
3. Şantiyelerde Sıkı Çevre ve İş Güvenliği Önlemleri
Yıkım faaliyetleri sırasında çevreye verilecek rahatsızlıkları ve iş kazalarını önlemek adına yeni teknik standartlar getirildi:
Toz, Titreşim ve Gürültü Kontrolü: Yıkım esnasında toz, titreşim ve gürültü sınırlarına uyulması, çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatındaki şartların tam olarak karşılanması gerekecek.
Fiziki Koruma Tedbirleri: Yüksek yapıların yıkıldığı şantiye çevrelerinin perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile emniyete alınması şart koşulacak.
Standartlara Uygun Ekipman: Yıkımda kullanılacak iskele ve çalışma kulelerinin yönetmelikte tanımlanan standartlara uygunluğu kontrol edilecek.