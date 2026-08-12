Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti

Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım süreçlerine ilişkin teknik ve idari esaslarda kapsamlı değişikliğe gitti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım süreçlerine ilişkin teknik ve idari esaslarda kapsamlı değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik; özellikle yüksek yapıların yıkımını, patlayıcı kullanımını ve şantiye güvenliğini doğrudan ilgilendiren sıkı tedbirler getirdi.

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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 2

1. Patlayıcıyla Yıkımda Kamera ve Hava Durumu Şartı

Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek bina yıkımlarında güvenlik standartları üst seviyeye çıkarıldı:

Meteorolojik Değerlendirme: Patlatma öncesinde hava ve meteorolojik şartlar detaylıca analiz edilecek.

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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 3

Yüksek Hızlı Kamera Kaydı: Patlatma anı süresince yüksek hızlı kameralar sürekli kayıtta olacak.

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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 4

Belge Zorunluluğu: Yıkımda görev alacak sorumlu mühendisin alanındaki uzmanlığını belgelemesi şart koşulurken, ateşleyicinin ise (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması zorunlu kılındı.

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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 5

2. Fenni Mesuliyette "18,5 Metre" Sınırı

Binaların yıkım süreçlerindeki fenni mesuliyet sorumluluğu inşaat mühendisleri tarafından üstlenilecek. Yıkım kriterlerinde bina yüksekliği belirleyici unsur oldu:

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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 6

18,5 Metrenin Altındaki Binalar: Yüksekliği 18,5 metreden az olan yapıların yıkımında kural olarak fenni mesuliyet aranmayacak.

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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 7

İstisnai Durumlar: Bina 18,5 metrenin altında olsa dahi; bitişik nizamda yer alıyorsa, yapısal düzensizlik barındırıyorsa, sağlık, eğitim, kültür veya tabiat varlıklarına yakınsa ya da özel bir risk taşıyorsa fenni mesuliyet zorunlu tutulabilecek.

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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 8

3. Şantiyelerde Sıkı Çevre ve İş Güvenliği Önlemleri

Yıkım faaliyetleri sırasında çevreye verilecek rahatsızlıkları ve iş kazalarını önlemek adına yeni teknik standartlar getirildi:

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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 9

Toz, Titreşim ve Gürültü Kontrolü: Yıkım esnasında toz, titreşim ve gürültü sınırlarına uyulması, çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatındaki şartların tam olarak karşılanması gerekecek.

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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 10

Fiziki Koruma Tedbirleri: Yüksek yapıların yıkıldığı şantiye çevrelerinin perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile emniyete alınması şart koşulacak.

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Bina yıkımlarında yeni dönem resmen başladı: Kurallar değişti - Resim: 11

Standartlara Uygun Ekipman: Yıkımda kullanılacak iskele ve çalışma kulelerinin yönetmelikte tanımlanan standartlara uygunluğu kontrol edilecek.

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