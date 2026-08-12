Fenerbahçe golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE LUKAKU'YU RESMEN DUYURDU

Sarı Lacivertliler Napoli'den Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Romelu Lukaku Fenerbahçemizde!" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Sarı lacivertli kulüp ayrıca Romelu Lukaku'nun bugün İstanbul'da olacağını duyurarak Belçikalı yıldızı taşıyan uçağın saat 22:00'de Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacağını açıkladı.

OĞUZ ÇETİN: 'LUKAKU FENERBAHÇE DİYOR BAŞKA BİR ŞEY DEMİYOR'

Futbol Direktörü Oğuz Çetin FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Romelu Lukaku, Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor. Onunla oturduk ve uzun uzun konuştuk. Şampiyonluk yolunda benim olmam lazım diyor. Bunu inanarak söylüyor. Hatta Napoli'nin talepleri karşısında parayı kendi cebinden ödeyerek maddi fedakarlık yaptı." ifadelerini kullandı.

LUKAKU: 'BU KULÜBÜN PARÇASI OLMAK BÜYÜK BİR ONUR VE AYRICALIK'

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderen Lukaku şunları söyledi:

"Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Harika bir takımımız var. Her gün çok çalışarak, elimden gelenin en iyisini yaparak takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Yüzde yüz hazırım, sahaya çıkmaya hazırım."

FENERBAHÇE LUKAKU İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?

Henüz transferin mali detaylarına dair resmi açıklama gelmese de Fenerbahçe'nin Napoli ile Lukaku için 6 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

LUKAKU'NUN SÖZLEŞME DETAYI

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında.