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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon'da Mardin Bulgur Festivali düzenlenecek. Mardin ve Trabzon’un yöresel kültürlerinin buluşacağı festivalde halk oyunları, müzik dinletileri, konserler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği iş birliğinde düzenlenecek Mardin Bulgur Festivali, 25 Eylül 2026 Cuma günü Ganita Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Festivalde, Mardin’in zengin kültürel mirası ve yöresel lezzetleri Trabzonlularla buluşacak.

KONSERLER VE HALK OYUNLARI COŞTURACAK

Festival programı, saat 17.00’de Mardin Yöresi Halk Oyunları Gösterisi ile başlayacak. Ardından Trabzon Yöresi Kız Halk Oyunları Ekibi sahne alarak Karadeniz’in yöresel oyunlarını sergileyecek. Program kapsamında sanatçı Cemal Kaygusuz da konser verecek. Etkinlikte Mardin’in köklü kültürel miraslarından Reyhani Müzik ve Halk Oyunu Gösterisi de sahnelenecek. Mardin yöresine ait ezgiler eşliğinde gerçekleştirilecek gösterinin ardından Trabzon Yöresi Erkek Halk Oyunları Ekibi izleyicilerle buluşacak. Festival coşkusu, sanatçı Mehmet Yılmaz’ın konseriyle devam edecek.

BULGUR PİLAVI VE AYRAN İKRAMI

Festivalin sonunda katılımcılara Mardin bulgurundan yapılan pilav ve ayran ikram edilecek. Ayrıca günün anısına vatandaşlara hediyelik bulgur dağıtımı yapılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Mardin’in kültürel zenginlikleri ile Trabzon’un yöresel değerlerini aynı etkinlikte buluşturacak festivale tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.