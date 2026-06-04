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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nefes gazetesi yazarı Can Ataklı'nın bugünkü köşesinde öne sürdüğü Mansur Yavaş'ın Güvenpark mitinginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, "Ben bu konuda bir tarafta değilim" dediğine yönelik iddialarının doğru olmadığı açıkladı.

Mansur Yavaş iddiayı bütünüyle reddederek ifadelerin tamamının asılsız olduğunu duyurdu.

Yavaş'ın iddialara ilişkin açıklaması şöyle:

''Mansur Yavaş’ın Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bugün bir gazetenin yazarı tarafından köşesinde yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır.

Söz konusu iddialar tarafımıza sorulmuş olsaydı, böyle bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediği bilgisi paylaşılır, hatta kendilerine o gün Mansur Yavaş’ın kimlerle telefonda konuştuğu kayıtları dahi iletilirdi.''

Ataklı'nın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Butlan kararı sonrası Özgür Özel’in Güvenpark’ta düzenlediği mitingde en çok ilgiyi çeken kişi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Yavaş’ın ardından Anıtkabir’e de Özel’le kolkola gitmesi de çok alkış aldı.

Hatta öyle ki “Özgür Özel bir anlamda, İmamoğlu aday olamayacağına göre, cumhurbaşkanı adayını da ilan etti” yorumlarına bile neden oldu bu davranış.

Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim “Yazma ama bir şey söyleyeyim, Mansur Bey mitingden sonra Kemal beyi aradı, oluşan sosyal konjonktür nedeniyle bu etkinliğe katılmak zorunda olduğunu söyleyerek ‘ben bu konuda bir tarafta değilim, bilmenizi isterim’ dedi” bilgisini verdi.

Yazmadım ama başka kişilere de sordum, üstelik Özel’e yakın isimlere.

Dediler ki “Biliyoruz, bilmeyen mi var?”

İşe bakın, ben gizli bilgi aldım sanıyordum ve elbette yazmayacaktım, meğer CHP’de herkes biliyormuş.

O zaman yazılır tabii.''