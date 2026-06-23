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Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yaptığı görüşmeyi aktardı. Saymaz’ın aktardığına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında gündeme getirilen “yeni parti” iddialarına tepki gösterdi. Yavaş, iddialar için, “Ortada fol yok yumurta yok. Konuşacak bir şey de yok. Çünkü ne desem problem yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR ADAY TARTIŞMASINI GÜNDEMDE TUTUYOR”

Saymaz'ın aktardığına göre, iktidarın muhalefet içindeki adaylık ve parti tartışmalarını sürekli gündemde tuttuğunu belirten Yavaş, “İktidar 2019’dan 2023’e kadar sürekli ‘Kim aday olacak?’ diye tartıştı. Yine aynısını yapıyor ama muhalif isimler de buna alet oluyor” dedi.

'BUNLARA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK'

Görev önceliklerine dikkat çeken Yavaş, tartışmalara mesafe koyarak, “Biz Ankara için seçildik ve verdiğimiz sözler var tutmamız gereken. Bunlara ayıracak vaktimiz yok, hiç ilgilenmiyorum” diye konuştu.