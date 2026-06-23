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Pazartesi günü sabah saatlerinde CHP'den istifa eden, öğlen saatlerinde AK Parti'ye geçen Levent Koç'un Cumartesi günü Mansur Yavaş'ı ziyaret edip "AKP'ye geçmeyeceğim" dediği öğrenildi.

“HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ GİTTİ”

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Levent Koç'un iki gün önce belediyeye geldiğini belirterek, “Elimi öpmek istedi, öptürmedim. Hiçbir şey yokmuş gibi gitti. ‘Sırtımı sıvazlayın yeter, kimseyle işim yok. İyi yaptığım zaman iyi yaptın deyin, yeter' dedi” ifadelerini kullandı.

Yavaş, Koç'a AKP'ye geçeceği iddialarını sorduğunu ve Koç'un kendilerine “geçmeyeceğini” söylediğini aktardı. Yavaş, Koç'a “Geçmeyeceksen açıklama yap” diye mesaj attığını ancak açıklama yapılmadığını söyledi

“TARİHİNDE GÖRMEDİĞİ DESTEK ALDI”

Koç'un Haymana'da kendi desteğiyle seçildiğini vurgulayan Yavaş, CHP'nin yaptığı ankette Koç'un önde çıktığını belirtti. Yavaş, “Tarihinde görmediği destek aldı benden dolayı” dedi.

Haymana'da Mansur Yavaş pankartlarının kaldırılmasına ilişkin de konuşan Yavaş, Koç'un “Her şeyi ben yaptım” şeklinde konuştuğunu öne sürdü. Yavaş, küçük belediyelerin büyükşehir desteği olmadan hizmet üretmesinin zor olduğunu belirterek, “Bizim de yaptıklarımız oluyordu, afişini astık. Rahatsız olduğundan biz indirdik” ifadelerini kullandı.

“BANA SORMADAN GEÇMEZ ONLAR”

Yavaş, Gölbaşı, Kalecik ve Nallıhan belediye başkanlarının AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin ise “Talep var hepsine ama vazgeçmiyorlar. Zaten bana sormadan geçmez onlar” dedi.