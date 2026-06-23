SGK düğmeye bastı: 185 bin kişinin maaşları kesiliyor, yılların birikimi faiziyle geri alınacak

Ancak burada çok kritik bir detay bulunuyor. İsteğe bağlı sigorta primleri 4/b (BAĞ-KUR) statüsünde sayılıyor. Emeklilik şartları, çalışma hayatının son 7 yılındaki en fazla prim ödenen statüye göre belirlendiği için, SSK şartlarından emekli olmak isteyenlerin isteğe bağlı sigortada 1260 gün sınırını kesinlikle aşmaması gerekiyor. İsteğe bağlı sigortada 1260 gün ve üzeri prim ödeyenlerin SSK'dan emeklilik hakkı düşüyor ve daha zorlu BAĞ-KUR şartlarına tabi oluyorlar.