1 milyon 500 bin liranın faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 46.109,59 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.546.109,59 TL
Akbank
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 46.109,59 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.546.109,59 TL
Odea
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 42.986,24 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.542.986,24 TL
Garanti BBVA
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 45.024,66 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.545.024,66 TL
QNB
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Net Kazanç: 43.883,97 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.543.883,97 TL
TEB
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 44.802,28 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.544.802,28 TL
ING
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 49.599,5 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.549.599,5 TL
Denizbank
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 48.480,23 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.548.480,23 TL
Yapı Kredi
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 44.087,21 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.544.087,21 TL
Türkiye İş Bankası
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 42.312,33 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.542.312,33 TL