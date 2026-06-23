Kenan Doğulu ve Beren Saat'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı: Gizli tanıktan şoke eden iddia

Dosyada yer alan bir gizli tanık, Kenan Doğulu'nun bazı belediyelerde verdiği konserlerden yüksek gelir elde ettiğini ve bu gelirlerin bir kısmının belirli kişilerle paylaşıldığını öne sürdü. Tanık ayrıca, Doğulu ve Saat'in uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucunun şoförleri aracılığıyla temin edildiği iddiasında bulundu.