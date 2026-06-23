11 Haziran'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kenan Doğulu ve Beren Saat'e ait uyuşturucu test sonuçları da dosyaya girdi. Buna göre Kenan Doğulu'nun testinin pozitif, Beren Saat'in testinin ise negatif sonuç verdiği belirtildi.
Kenan Doğulu ve Beren Saat'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı: Gizli tanıktan şoke eden iddia
Uyuşturucu soruşturmasında adları geçen sanatçı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat'in savcılıkta verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan gizli tanık beyanları, çift hakkında çeşitli iddialar içerirken, taraflar suçlamaları reddetti.Kaynak: Diğer
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, gizli tanıkların uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu temini, Bodrum'da düzenlendiği öne sürülen özel organizasyonlar ve konser gelirlerine ilişkin iddiaları iki isme yöneltildi.
Dosyada yer alan bir gizli tanık, Kenan Doğulu'nun bazı belediyelerde verdiği konserlerden yüksek gelir elde ettiğini ve bu gelirlerin bir kısmının belirli kişilerle paylaşıldığını öne sürdü. Tanık ayrıca, Doğulu ve Saat'in uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucunun şoförleri aracılığıyla temin edildiği iddiasında bulundu.
Savcılıkta ifade veren Kenan Doğulu ise söz konusu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Uyuşturucu kullanmadığını belirten sanatçı, sağlıklı yaşam konusunda son derece hassas olduğunu söyledi.
Belediye konserlerine ilişkin iddialara da yanıt veren Doğulu, siyasi ayrım gözetmeksizin farklı belediyelerin etkinliklerinde sahne aldığını ifade etti. Erdal Bozkuş ile ilişkisinin yalnızca ticari çerçevede olduğunu savunan sanatçı, Emrah Bağdatlı ve Ata isimli kişileri tanımadığını öne sürdü.
Soruşturmada "LİLYUM 03" kod adlı bir başka gizli tanığın Bodrum'daki Caressa Otel'de düzenlendiğini iddia ettiği after partiler de gündeme geldi.
Tanık, Doğulu'nun sahne aldığı gecelerin ardından çeşitli organizasyonlar düzenlendiğini ileri sürdü. Kenan Doğulu ise kariyeri boyunca birçok farklı otelde sahne aldığını belirterek iddiaları kabul etmedi.
Savcılık ifadesine ulaşılan Beren Saat de yaşamı boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını söyledi.
Şoförler aracılığıyla uyuşturucu temin edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten oyuncu, Bodrum'daki oteli bildiğini ancak burada eşinin çeşitli organizasyonlarda sahne aldığını ifade etti.
Öte yandan, hem Kenan Doğulu hem de Beren Saat'in, telefonlarında beste, senaryo ve çeşitli proje çalışmalarına ait önemli veriler bulunduğunu belirterek cihazlarının en kısa sürede kendilerine iade edilmesini talep ettikleri öğrenildi.