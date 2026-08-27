Yeniçağ Gazetesi
27 Ağustos 2026 Perşembe
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Anasayfa Gündem Ayda 280 bin lira kazandırıyor: Okulunu yarıda bıraktı diploma bile istemiyor

Ayda 280 bin lira kazandırıyor: Okulunu yarıda bıraktı diploma bile istemiyor

Portsmouth’ta yaşayan 21 yaşındaki Hugo Helms, diplomasız ve masa başı olmadan servet kazandı. 15 yaşında okulu bırakıp marangozluğa yönelen genç zanaatkar, yapay zekanın ikame edemediği el emeğiyle ayda 280 bin liradan fazla kazanarak gençlere ilham oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ayda 280 bin lira kazandırıyor: Okulunu yarıda bıraktı diploma bile istemiyor - Resim: 1

İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 21 yaşındaki Hugo Helms, diplomasız ve masa başı bir işi olmadan servet kazanan isimlerden biri oldu.

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Ayda 280 bin lira kazandırıyor: Okulunu yarıda bıraktı diploma bile istemiyor - Resim: 2

Okulda oldukça başarılı bir öğrenci olmasına rağmen, 15 yaşında geleneksel eğitimi yetersiz bularak radikal bir kararla okulu bıraktı. Tiyatro dersinde uygulamalı eğitim yerine yalnızca film izletilmesini zaman kaybı olarak gören Helms, eğitimine annesinin desteğiyle evde devam etti.

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Ayda 280 bin lira kazandırıyor: Okulunu yarıda bıraktı diploma bile istemiyor - Resim: 3

MASA BAŞI İŞLER YERİNE ZANAAT SEÇİMİ

2021 yılında marangozluk ve doğramacılık üzerine yoğunlaşan genç zanaatkar, geçen 5 yıllık süreçte kendi işini kurdu. Bugün yıllık 50 bin sterlin (yaklaşık 3,3 milyon TL) gelir elde eden Helms'in aylık kazancı 280 bin lirayı aşıyor.

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Ayda 280 bin lira kazandırıyor: Okulunu yarıda bıraktı diploma bile istemiyor - Resim: 4

Yapay zekanın bükemediği el emeğine güvendiğini belirten Helms, fiziksel güç, tecrübe ve hassasiyet gerektiren mesleklerin algoritmalar tarafından ikame edilemeyeceğini vurguluyor.

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Ayda 280 bin lira kazandırıyor: Okulunu yarıda bıraktı diploma bile istemiyor - Resim: 5

Yaptığı işin sorumluluğuna dikkat çeken genç marangoz, "Çatıyı yanlış monte ederseniz bir ailenin hayatını riske atarsınız. Bu meslek sadece finansal kazanç değil, insanların güvenli alanlarını inşa etmektir" ifadelerini kullanıyor.

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Ayda 280 bin lira kazandırıyor: Okulunu yarıda bıraktı diploma bile istemiyor - Resim: 6

GELECEK HEDEFLERİ VE GENÇLERE REHBERLİK

Kazancını lüks harcamalar yerine işini büyütmeye, yeni ekipmanlara ve aracına yatıran Helms, şimdiden kendi evini almak üzere birikim yapıyor.

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Ayda 280 bin lira kazandırıyor: Okulunu yarıda bıraktı diploma bile istemiyor - Resim: 7

Önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık gelirini 100 bin sterline çıkarmayı hedefleyen genç usta, kurduğu Toolkit Conduct projesiyle de seminerler vererek gençleri zanaat ve mesleki eğitime yönlendiriyor.

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