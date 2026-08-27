Ayda 280 bin lira kazandırıyor: Okulunu yarıda bıraktı diploma bile istemiyor

Okulda oldukça başarılı bir öğrenci olmasına rağmen, 15 yaşında geleneksel eğitimi yetersiz bularak radikal bir kararla okulu bıraktı. Tiyatro dersinde uygulamalı eğitim yerine yalnızca film izletilmesini zaman kaybı olarak gören Helms, eğitimine annesinin desteğiyle evde devam etti.