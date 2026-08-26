Özgür Özel liderliğinde CHP'den istifa eden 91 vekille kurulan YENİ Parti gündemdeki yerini korurken vatandaşlar anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Yeni anket AREA Araştırma'dan geldi.
Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor?
Anket firmaları art arda anket sonuçları yayınlamaya devam ediyor. Yeni anket AREA Araştırma'dan geldi. Vatandaşlara "Belediye başkanları Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ın, YENİ Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalmasını nasıl karşılıyorsunuz" diye soruldu. Sonuçlar dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Ankette vatandaşlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın YENİ Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalma kararları soruldu.
Seçmenin "Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Zeydan Karalar'ın YENİ Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalmasını nasıl karşılıyorsunuz" sorusuna verdiği yanıtlar dikkat çekti.
Yapılan yeni ankete göre, başkanların CHP'de kalması kararı toplum genelinde yüzde 44,9 oranında olumlu karşılandı.
Olumsuz bulanların oranı yüzde 34,4 oldu.
Fikri olmayanların oranı ise yüzde 20,7 olarak ölçüldü.
Ankette vatandaşların siyasi parti tercihlerine göre dağılımı çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
MHP SEÇMENİ
Başkanların CHP'de kalmasını en yüksek oranda olumlu karşılayan seçmen grubu yüzde 60,2 ile MHP tabanı oldu. Olumsuz bulanlar yüzde 22,8'de kaldı.
CHP SEÇEMİ
CHP tabanında olumlu görüş bildirenler yüzde 47,1 iken, olumsuz bakanların oranı yüzde 32,6 oldu.
İYİ PARTİ SEÇMENİ
İYİ Parti tabanında olumlu ve olumsuz görüşler başa baş bir dağılım sergiledi. Yüzde 44,1 "Olumlu" derken , yüzde 42,6 olumsuz buldu.
DEM PARTİ SEÇMENİ
DEM Parti seçmenleri de karara ikiye bölünmüş şekilde yaklaşarak benzer oranlar verdi. DEM Parti seçmeninin yüzde 43,0 "olumlu" bulurken, Yüzde 42,1 "Olumsuz" dedi.
KARARSIZ- HİÇBİRİ
Kararsız seçmenlerin yüzde 39,9'u olumlu yaklaşırken, yüzde 31,4'ünün bu konuda bir fikri bulunmuyor.
DİĞER SEÇMENLER YÜZDE 48,6 OLUMLU
Diğer parti ve kesimlerde olumlu görüşler yüzde 48,6 oranında seyretti.
YENİ PARTİ SEÇMENİ
Kararın doğrudan muhataplarından biri olan YENİ Parti tabanı ise yüzde 60,4'lük oranla bu durumu en yüksek düzeyde "olumsuz" karşılayan kesim oldu.