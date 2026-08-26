Yeniçağ Gazetesi
26 Ağustos 2026 Çarşamba
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Anasayfa Gündem Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor?

Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor?

Anket firmaları art arda anket sonuçları yayınlamaya devam ediyor. Yeni anket AREA Araştırma'dan geldi. Vatandaşlara "Belediye başkanları Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ın, YENİ Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalmasını nasıl karşılıyorsunuz" diye soruldu. Sonuçlar dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 1

Özgür Özel liderliğinde CHP'den istifa eden 91 vekille kurulan YENİ Parti gündemdeki yerini korurken vatandaşlar anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Yeni anket AREA Araştırma'dan geldi.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 2

Ankette vatandaşlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın YENİ Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalma kararları soruldu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 3

Seçmenin "Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Zeydan Karalar'ın YENİ Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalmasını nasıl karşılıyorsunuz" sorusuna verdiği yanıtlar dikkat çekti.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 4

Yapılan yeni ankete göre, başkanların CHP'de kalması kararı toplum genelinde yüzde 44,9 oranında olumlu karşılandı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 5

Olumsuz bulanların oranı yüzde 34,4 oldu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 6

Fikri olmayanların oranı ise yüzde 20,7 olarak ölçüldü.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 7

Ankette vatandaşların siyasi parti tercihlerine göre dağılımı çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 8

MHP SEÇMENİ

Başkanların CHP'de kalmasını en yüksek oranda olumlu karşılayan seçmen grubu yüzde 60,2 ile MHP tabanı oldu. Olumsuz bulanlar yüzde 22,8'de kaldı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 9

CHP SEÇEMİ

CHP tabanında olumlu görüş bildirenler yüzde 47,1 iken, olumsuz bakanların oranı yüzde 32,6 oldu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 10

İYİ PARTİ SEÇMENİ

İYİ Parti tabanında olumlu ve olumsuz görüşler başa baş bir dağılım sergiledi. Yüzde 44,1 "Olumlu" derken , yüzde 42,6 olumsuz buldu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 11

DEM PARTİ SEÇMENİ

DEM Parti seçmenleri de karara ikiye bölünmüş şekilde yaklaşarak benzer oranlar verdi. DEM Parti seçmeninin yüzde 43,0 "olumlu" bulurken, Yüzde 42,1 "Olumsuz" dedi.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 12

KARARSIZ- HİÇBİRİ

Kararsız seçmenlerin yüzde 39,9'u olumlu yaklaşırken, yüzde 31,4'ünün bu konuda bir fikri bulunmuyor.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 13

DİĞER SEÇMENLER YÜZDE 48,6 OLUMLU

Diğer parti ve kesimlerde olumlu görüşler yüzde 48,6 oranında seyretti.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Seçmen Yavaş, Seçer, Karalar'ın CHP'de kalmasını nasıl karşılıyor? - Resim: 14

YENİ PARTİ SEÇMENİ

Kararın doğrudan muhataplarından biri olan YENİ Parti tabanı ise yüzde 60,4'lük oranla bu durumu en yüksek düzeyde "olumsuz" karşılayan kesim oldu.

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