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Mansur Yavaş'ın istifası Türkiye'nin ana gündem maddesi haline gelirken, Ankara Araştırma direktörü Mert Uzunsoy, ağustos ayında gerçekleştirilen "Mansur Yavaş ne yapmalı?" anketi üzerinden siyasi analiz gerçekleştirdi.

Ağustos anketinde "Mansur Yavaş CHP'de kalmalı" yanıtını verenlerin oranının %14.8 olduğunu ancak bunun da büyük kısmının iktidar seçmeninden geldiğini" söyleyen Uzunsoy, istifanın halk desteğini korumak anlamında önemli olduğunu vurguladı.

Uzunsoy'un Yavaş analizi şöyle:

"Ağustos ayı araştırmasında sormuştuk. 'Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?' diye.

Toplam katılımcıların yalnızca %14.8'i CHP'de kalmalı yanıtı vermişti. Kaldı ki bu kitlenin de önemli bölümü iktidar seçmeni.

Mansur Yavaş su anda toplumsal desteği en yüksek olan siyasetçi. %2-3 civarında oya sahip bir partide siyasete sembolik olarak olsa dahi devam etmesi toplumsal desteğini kaybetmesine yol açacaktı bir müddet sonra."