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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. 19 Mart sonrası başlayan süreç ile mutlak butlan tartışmalarına dikkat çeken Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. Yavaş, “Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden uzun bir açıklama yapan Yavaş, kararını 19 Mart’la başlayan siyasi ve hukuki süreç, mutlak butlan tartışmaları ve CHP içinde yaşanan gelişmeler üzerinden gerekçelendirdi.

Yavaş, siyasi yoluna bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğini belirtirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğinin de altını çizdi.

“DÜN NE SÖYLEDİYSEM BUGÜN DE AYNI NOKTADAYIM”

Siyasette bazı kararların öfke ya da kırgınlıkla alınamayacağını belirten Yavaş, kararını uzun süre değerlendirdiğini ifade etti.

19 Mart sonrası başlayan sürece işaret eden Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“19 Mart’la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye’de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir.”

Süreç boyunca görüşlerini açık biçimde dile getirdiğini belirten Yavaş, “Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok” dedi.

CHP’DEKİ SÜRECE ELEŞTİRİ

Partililik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, CHP’ye zarar verecek herhangi bir tutum içinde olmadığını savundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki yönetim anlayışına vurgu yapan Yavaş, belediyecilikte ayrım yapmadan, şeffaf ve hesap verebilir bir model ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Yavaş, Ankara’da aldığı seçmen desteğini de hatırlatarak CHP’li bir belediye başkanı olarak temsil sorumluluğunu yerine getirdiğine inandığını ifade etti.

“TABANDA BİRLİĞİ SAĞLAYABİLİRİZ”

Kendisini siyasi partilerin üzerinde görmediğini belirten Yavaş, belediye başkanlığı döneminde edindiği tecrübeye dikkat çekti.

Yavaş, “Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara’da başardık” ifadelerini kullandı.

Farklı siyasi görüşlerden seçmenlerin Ankara’da aynı aday etrafında birleştiğini belirten Yavaş, demokratik bir iktidar değişikliği için muhalefetin birbirini tüketmek yerine ortak ilkelerde buluşması gerektiğini savundu.

MUTLAK BUTLAN VURGUSU

Yavaş açıklamasında, CHP’de uzun süredir devam eden mutlak butlan tartışmalarına da geniş yer ayırdı.

Sürecin parti içerisinde derin bir ayrışmaya neden olabileceği yönünde daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Yavaş, bunun yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de demokratik siyasete yönelik beklentilere de zarar verebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Sevgili Hemşehrilerim,

Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir.



Bugün aldığım karar da böyle bir karardır.



19 Mart’la… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 23, 2026

“CHP ÜYELİĞİMDEN AYRILIYORUM”

Yavaş, daha önce parti içinde kendisi ya da izlediği siyasi tutuma yönelik bir rahatsızlık bulunması halinde gereğini yapacağını söylediğini hatırlattı.

Ardından istifa kararını şu sözlerle açıkladı:

“Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.”

CHP’LİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Yavaş, CHP çatısı altında birlikte siyaset yaptığı isimlere yönelik de mesaj verdi.

Daha önce birlikte mücadele ettiği kişileri bugünkü siyasi tercihleri nedeniyle yok saymayacağını belirten Yavaş, üç dönem boyunca CHP çatısı altında seçim çalışmalarında kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

“SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT SİYASETİN NAMUSUDUR”

Yavaş'ın açıklamasının dikkat çeken bölümlerinden biri de parti değiştirerek başka siyasi yapılara geçen belediye başkanlarına yönelik değerlendirmesi oldu.

Yavaş, seçmenin sandıkta yalnızca bir kişiye değil, aynı zamanda bir siyasi iradeye oy verdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.”

Yavaş, seçmenin verdiği yetkinin kişisel hesaplarla başka bir siyasi adrese taşınmasını “ağır bir vebal” olarak değerlendirdi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA DEVAM EDECEK

Yavaş, CHP’den ayrılmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Kendisine oy veren ya da vermeyen bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade eden Yavaş, belediye başkanlığını bir siyasi kariyer basamağı olarak görmediğini belirtti.

Yavaş açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Makamlar geçicidir. Siyasi şartlar değişebilir. Ama milletin size verdiği emanete sadakat değişmez. Ben bugüne kadar bu emanete nasıl sahip çıktıysam bundan sonra da aynı şekilde sahip çıkacağım. Bugün aldığım kararın bütün sorumluluğu bana aittir. Takdir ise her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir.”