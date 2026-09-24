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Kaynak: AA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp toplama kamyonunun karıştığı kazada 20 yaşındaki işçi Erol Karasulu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından belediyeye ait aracı kullanan sürücü D.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Uluderbent Mahallesi Köprübaşı Mahallesi Kiraz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.K.'nin kullandığı 45 ANC 487 plakalı çöp kamyonu, cadde üzerindeki konteyneri boşalttıktan sonra yeniden hareket etti.

Bu sırada kamyonun sol tarafından geçmeye çalışan işçi Erol Karasulu, sürücünün kendisini fark edememesi sonucu aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Karasulu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çöp kamyonunun sürücüsü D.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.