Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Manisa, kuru üzüm ihracatındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

1 Eylül 2025’te başlayan sezonda 25 Nisan 2026 tarihine kadar 93 bin ton kuru üzüm ihraç edilirken, ülke ekonomisine 321 milyon dolarlık döviz elde etti.

Açıklanan verilere göre en fazla ihracat 93,5 milyon dolarla Birleşik Krallık’a yapılırken, Hollanda 37 milyon dolarla ikinci, Almanya ise 30,9 milyon dolarla üçüncü sırada konumlandı.

Manisa, sahip olduğu 5 milyon 163 bin dekarlık tarım arazisinin yaklaşık 1 milyon dekarında bağcılık yaparak Türkiye’nin üzüm üretiminde lider konumuna geldi. TÜİK verilerine göre kent, Türkiye’de kurutmalık üzümün yüzde 85’ini, sofralık üzümün ise yüzde 20’sini karşılıyor.

2025 yılında 750 bin dekarlık alanda çekirdeksiz üzüm üretimi yapılırken, 665 bin ton yaş üzüm ve 166 bin ton kuru üzüm elde edildi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, kentin dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde stratejik bir merkez olduğunu söyledi. Özkasap, özellikle Sultani çekirdeksiz üzümün kalite ve güvenilirlik açısından dünya pazarlarında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu aktardı.

Yaklaşık 50 bin ailenin geçimini sağladığı bağcılık, Manisa ekonomisinin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor.