Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayarak yeniden Şampiyonlar Ligi bileti alan Manchester United, yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Michael Carrick’in ekibi, yeni sezon planlaması kapsamında kadroda revizyona giderken 3 oyuncunun takımdan ayrılığı resmen açıklandı.

MANCHESTER UNITED’DA 3 AYRILIK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmeleri sona eren Casemiro, Tyrell Malacia ve Jadon Sancho ile yollar ayrıldı. Geride kalan sezonda takımın önemli isimlerinden biri olan Casemiro ve Tyrell Malacia için son iç saha maçının ardından veda töreni düzenlenmişti. Sezonu Aston Villa’da kiralık olarak tamamlayan Jadon Sancho ise 5 yıllık Manchester United kariyerini noktaladı.