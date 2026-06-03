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Premier Lig'de Manchester United yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

MANCHESTER UNITED EDERSON TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Bir süredir İtalya Serie A ekibi Atalanta'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson'u kadrosuna katmak için transfer girişimlerinde bulunan Manchester United mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devi, Ederson'u bonuslarla birlikte 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya varıldığı ve kısa süre içerisinde transferin resmiyet kazanmasının beklenildiği kaydedildi.

SÜPER LİG DEVLERİYLE DE ANILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 41 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi geçtiğimiz dönemlerde Süper Lig devleriyle de anılmıştı.