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Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

LÜKS MARKALARA AİT ÜRÜNLER BULUNDU

Yürütülen çalışmalar sonucunda lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bir depoda tutulduğu belirlendi.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda depoda arama yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan çok sayıda gümrük kaçağı ürüne el koydu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.