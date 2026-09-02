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Kaynak: İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ilçede insan ticareti, zorla çalıştırma, göçmen kaçakçılığı ve izinsiz yabancı çalıştırılmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından eş zamanlı olarak 4 ayrı adrese yapılan çalışmalarda 14 yabancı uyruklu kişinin oturma ve çalışma belgeleri bulunmaksızın zorla çalıştırıldığı belirlendi.

Bu kişileri zorla çalıştırdığı, pasaportlarına el koyduğu ve çeşitli vaatlerde bulunarak ülkeye girişlerini sağladığı değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zorla çalıştırıldığı belirlenen yabancı uyruklu mağdurlar ise kimlik ve mağduriyet tespit işlemlerinin yapılması ile psikolojik destek sağlanması amacıyla Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.