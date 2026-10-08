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Kaynak: Haber Merkezi

Maltepe'de 1990 yılında inşa edilen binanın çökmesi sonrası 2 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan 3 kişiyi ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Binanın çökmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe’de 7 katlı binanın zemin üstündeki 3 katının çökmesine ilişkin soruşturmada, binanın mimarı H.B. ile şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı. 1960 doğumlu H.B.’nin yanı sıra yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin de kimliklerinin tespit edilmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından yeniden talimat alınması için çalışma başlatıldı.