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Türk siyasetindeki partiler arası geçişler, siyasi dengeleri etkilemeye devam ediyor. Kadıköy’den sonra Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in de YENİ Parti saflarına katılacağı öğrenildi. Köymen’in konuyla ilgili kısa süre içinde kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yapacağı ifade edildi.

Uzun yıllar TMMOB’nin içinde çeşitli sorumluluklar üstlenen ve 2018-2023 yılları arasında 3 dönem boyunca Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi’nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Esin Köymen, 2024 senesinde Maltepe Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 60’a yakın bir oy oranıyla kazanmıştı.

İSTANBUL’DA YENİ PARTİ’YE KATILAN 2'NCİ BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

İstanbul’da YENİ Parti’ye katılan ilk belediye başkanı Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı olmuştu. Kösedağı 22 Ekim'de sosyal medyadan gerçekleştirdiği videolu açıklamayla YENİ Parti'ye katıldığını açıklamıştı.

CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacak olan Esin Köymen, İstanbul’da YENİ Parti’ye geçen ikinci belediye başkanı olacak.

Öte yandan Türkiye'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenin tercihleriyle oluşan "kırmızı" ağırlıklı siyasi haritası, iki buçuk yılın ardından yeni bir görünüme büründü. Türkiye siyasi tarihinde hiçbir yerel seçimde görülmemiş şekilde haritanın değişmesinin nedenleri arasında transferler yer alıyor.

AK PARTİ'YE GEÇEN TOPLAM BELEDİYE SAYISI 112'YE ULAŞTI

Son dönemde CHP’den ayrılıp, YENİ Parti’ye ve AK Parti’ye geçişler artmaya devam ederken, ilçe ve beldeler de sayıldığında AK Parti'ye geçen toplam belediye sayısı 112'ye ulaştı.

Türkiye genelinde il ve ilçe belediye başkanlarının CHP'den ayrılarak AK Parti ve YENİ Parti'ye geçmesi parti içi dinamikleri ve şehir yönetimlerindeki dengeleri yeniden şekillendiriyor.

Son olarak Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP’den ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından YENİ Parti’ye katılma kararı aldığını duyurmuştu.

CHP'DEN YENİ PARTİ'YE TOPLAM 232 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye, 232 belediye başkanı katıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra YENİ Parti'ye ve AK Parti'ye geçen isimlerin listesini sizler için derledik.

İşte CHP'den YENİ Parti'ye katılan bazı isimler;

Mesut Kösedağı – İstanbul / Kadıköy Belediye Başkanı

Esin Köymen – İstanbul / Maltepe Belediye Başkanı

Cem Kotan – Antalya / Konyaaltı Belediye Başkanı

Kadir Aydar – Adana / Ceyhan Belediye Başkanı

Bilgehan Erdem – Artvin Belediye Başkanı

Dursun Mirza – Balıkesir / Bandırma Belediye Başkanı

Melek Mızrak Subaşı – Bilecik Belediye Başkanı

Ali Orkun Ercengiz – Burdur Belediye Başkanı

Muharrem Erkek – Çanakkale Belediye Başkanı

Bülent Nuri Çavuşoğlu – Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

Kazım Kurt – Eskişehir / Odunpazarı Belediye Başkanı

Hasan Baltacı – Kastamonu Belediye Başkanı

Selahattin Ekicioğlu – Kırşehir Belediye Başkanı

Besim Dutlulu – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı

Ömer Eşki – İzmir / Bornova Belediye Başkanı

Lal Denizli – İzmir / Çeşme Belediye Başkanı

Nilüfer Çınarlı Mutlu – İzmir / Konak Belediye Başkanı

Ahmet Kaya – Trabzon / Ortahisar Belediye Başkanı

2024 yerel seçimlerinden sonra CHP'den AK Parti'ye katılan isimler;

Cemil Tugay – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (7 Ekim 2026'da katıldı)

Özlem Çerçioğlu – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı (14 Ağustos 2025'te katıldı)

Burcu Köksal – Afyonkarahisar Belediye Başkanı (12 Mayıs 2026'da katıldı)

İlçe ve Belde Belediye Başkanları

Eren Ali Bingöl – İstanbul Tuzla Belediye Başkanı

Orhan Çerkez – İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı

Mesut Özarslan – Ankara Keçiören Belediye Başkanı

Levent Koç – Ankara Haymana Belediye Başkanı

Yakup Odabaşı – Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı

Selim Çırpanoğlu – Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı

Umut Yılmaz – Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı

Mustafa Güzel – Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı

Mustafa İberya Arıkan – Aydın Söke Belediye Başkanı

Malik Ercan – Aydın Yenipazar Belediye Başkanı

Osman Yıldırımkaya – Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı

Hasan Ustaoğlu – Konya Seydişehir Belediye Başkanı

İsa Yıldırım – Antalya Aksu Belediye Başkanı

Kadir Kumbul – Antalya Serik Belediye Başkanı

Saniye Bora Fıçı – İzmir Foça Belediye Başkanı

Gökhan Budak – Ardahan Göle Belediye Başkanı

Mustafa Dursun – Kayseri Akkışla Belediye Başkanı

Şeref Güleser – Kayseri Felahiye Belediye Başkanı

Hasan Turgut – Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı

Şenol Öncül – Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı

Muammer Çelikbaş – Niğde Çiftlik Bozköy Belde Belediye Başkan