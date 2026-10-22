Kaynak: Haber Merkezi

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, siyasi kariyerine Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından video yayımlayan Kösedağı, 23 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından geçen ay kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini hatırlattı.

"SİZLERLE BERABER BİR KARAR VERDİM"

Disipline sevk edilmesinin ardından geçen bir aylık süreçte Kadıköylülerle görüştüğünü belirten Kösedağı, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Kadıköylüler, biliyorsunuz geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bu geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa gittiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim. Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim."

"36 MECLİS ÜYEMİZİN 30'UYLA BERABER BU KARARI ALDIK"

Yeni Parti'ye katılma kararını duyuran Kösedağı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bundan sonraki siyasi yolculuğuma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti safhalarında katıldığımı sizlere bildirmek isterim. 36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya Yeni Parti çatısı altında devam edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun."