Yangın, Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde oldu. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek iki ev, yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmaz iken, 2 ev ile yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alanda maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Malatya'da yangın: 2 ev ile 20 dönümlük alan zarar gördü
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Yangın, Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde oldu. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek iki ev, yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmaz iken, 2 ev ile yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alanda maddi hasar oluştu.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlerin çevredeki diğer evler ile geniş ormanlık alana sıçraması önlendi.
Yangın, Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde oldu. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek iki ev, yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmaz iken, 2 ev ile yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alanda maddi hasar oluştu.