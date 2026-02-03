İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda kaleme aldığı analizde, son haftalarda altın ve diğer değerli metallerde görülen sert fiyat dalgalanmalarını yalnızca piyasa hareketleriyle değil, küresel risk algısı, yatırımcı davranışları ve olası piyasa manipülasyonları perspektifinden değerlendirdi.

Eğilmez, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın politikalarının yarattığı belirsizlikler ve İran geriliminin yatırımcıların risk algısını yükselttiğini ifade etti. Artan belirsizlik ortamında güvenli liman olarak görülen altına yoğun talep oluştuğunu belirten Eğilmez, kısa sürede hızla artan fiyatların piyasalarda olağan dışı bir hareket yarattığını vurguladı.

HIZLI YÜKSELİŞ KÂR SATIŞLARINI TETİKLEDİ

Altının ons fiyatının yaklaşık iki haftada 4.500 dolardan 5.500 dolar seviyesine kadar yükseldiğini hatırlatan Eğilmez, bu artışın ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yöneldiğini kaydetti. Kevin Warsh’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterilmesinin düşüş için bir gerekçe olarak kullanıldığını belirten Eğilmez, bu gelişmenin tek başına sert fiyat hareketlerini açıklamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ DALGALANMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Eğilmez, altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşte sürü psikolojisinin belirleyici rol oynadığını dile getirdi. Fiyatların hızla yükseldiği dönemde yatırımcıların panik alımlara yöneldiğini, düşüş sürecinde ise benzer şekilde panik satışların devreye girdiğini belirten Eğilmez, bu süreçte büyük yatırımcıların düşük fiyattan alım, yüksek fiyattan satış yaparak önemli kazançlar elde ettiğini söyledi.

MANİPÜLASYON İHTİMALİ TARTIŞILIYOR

Altın ve diğer değerli metallerdeki sert fiyat hareketlerinin manipülasyon ihtimalini gündeme getirdiğini belirten Eğilmez, büyük kriz ya da savaş gibi olağanüstü gelişmeler yaşanmadan bu kadar kısa sürede gerçekleşen yükseliş ve düşüşlerin piyasalarda soru işaretleri yarattığını ifade etti. Bununla birlikte Eğilmez, piyasa hareketlerinin tamamen manipülasyonla açıklanamayacağını ancak mevcut dalgalanmaların bu yöndeki şüpheleri artırdığını kaydetti.