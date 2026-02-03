Piyasalarda son iki işlem gününde altın ve gümüşteki sert düşüş yerini yükselişe bıraktı. Altın bugün yüzde 3’ün üzerinde değer kazanırken gümüşteki yükseliş ise yüzde 5,47’yi buldu.

Altının ons fiyatı perşembe günü 5 bin 594 dolar ile yeni rekorunu kırdıktan sonra pazartesi günü büyük düşüş yaşayarak son bir ayın en düşük seviyesini görmüştü. Bugün toparlanmaya geçen altın yüzde 3,65 değer kazanarak 4 bin 825 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da gram altın ise yüzde 3,39 artışla 7 bin 407 liraya yükseldi. Çeyrek altın 12 bin 81 liradan satılırken tam altın ise 48 bin 138 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının yanı sıra gümüş de bugün değer kazanarak toparlanmaya geçti. Gümüşün ons fiyatı yüzde 5,47 değer kazanarak 83,55 dolara yükseldi.

DOLAR VE EURO KURU GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar kuru güne yüzde 0,01 artışla 43,48 liradan başlarken euro ise yüzde 0,25 değer kazanarak 51,43 liradan işlem görüyor.

Analistler, piyasaların ABD Başkanı Trump’ın FED Başkanı Adayı Walsh’ı güvenilir bir isim olarak fiyatladığını belirtiyor. Ayrıca ABD ile İran arasında başlaması beklenen müzakereler ve jeopolitik riskler piyasaların durumunu yakından belirleyecek.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada İran'a doğru giden büyük gemilerinin olduğunu belirterek, "İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran’la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." dedi.

Çinli yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak görüp görmeyeceği, piyasanın yönünü belirlemede önemli rol oynaması bekleniyor.