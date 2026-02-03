Suudi Arabistan Pro Lig’de dengeleri değiştiren Karim Benzema transferi, Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo’da ciddi rahatsızlık yarattı.
Ronaldo Al-Nassr'dan ayrılıyor: Benzema transferi bardağı taşırdı
Suudi Arabistan Pro Lig'de transfer döneminin son gününde Al-Nassr'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Al-Hilal'in Karim Benzema'yı kadrosuna katması Cristiano Ronaldo'yu çileden çıkardı. Portekiz yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak sezon sonu ayrılabileceği öne sürüldü.Derleyen: Furkan Çelik
Portekiz basınından Record’un haberine göre; Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) transfer politikalarına tepki gösteren Ronaldo sezon sonunda Al-Nassr’dan ayrılabilir.
Al-Ittihad’dan ayrılan Karim Benzema, Yusuf Akçiçek’in formasını giydiği Al-Hilal’e transfer oldu.
21 maçta 16 gol atan Fransız yıldızın transferine PIF’in son gün onay vermesi, şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirdi.
Ronaldo’nun, PIF’in Al-Hilal’i güçlendirmesine izin verirken Al-Nassr’ın transfer taleplerini sınırladığına inandığı belirtiliyor.
Portekizli yıldızın bunu 'haksız rekabet' olarak değerlendirdiği ve kulübüne gereken desteğin verilmediğini düşündüğü iddia edildi.
Yaşanan gelişmeleri protesto eden yıldız oyuncu Al-Nassr’ın Al-Riyadh karşısında 1-0 kazandığı maçta forma giymek istemedi.
50 MİLYON EURO SERTBEST KALMA MADDESİ VAR
Sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Ronaldo’nun, sezon sonunda MLS ya da Avrupa’ya dönüş seçeneklerini masaya yatırabileceği konuşuluyor.
Şampiyonluk yarışı sürerken yaşanan bu krizde, 41 yaşındaki Ronaldo’nun Suudi Arabistan’da henüz kupa kazanamamasının da ekstra bir etkisi olduğu düşünülüyor.