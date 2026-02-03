Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
E-Gazete
TÜİK OCAK AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI
SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti

TÜİK Ocak enflasyonunu açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ilk zam oranı geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun açıklanan yüzde 4.84 oran ile 22 bin 438 TL maaş alan bir emeklinin 968 TL'sinin gittiğini açıkladı.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinin ardından bir dahaki zam tarihi ise temmuzda olacak. Yeni yılın ve temmuzdaki zammın ilk verisi ise belli oldu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti

TÜİK tarafından açıklanan ocak enflasyonu yüzde 4.84 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ilk zam oranı da belirlendi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti

4.84 oranında açıklanan enflasyon verisine dair SGK uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti

TÜİK'in hesaplama enflasyon sistemini değiştirdiğini söyleyen Erdursun, "4.84 ile TÜİK'in hedef enflasyonu tuturması şimdiden zor. Bekletimin dahilinde çok yüksek bir enflasyon. Geçen yılki enflasyona çok yakın bir enflasyon oranı çıktı. Milletin mutfağından kesiliyor bunlar" ifadelerini kullandı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti

Verilerin bu şekilde devam etmesi durumunda Erdursun, sene sonundaki enflasyon rakamını tahmin etti. Erdursun, "Ocak ayındaki enflasyon ile diğer aylarda oranlar bu şekilde devam ederse yıl sonundaki enflasyon yüzde 34 civarında çıkma ihtimali yüksek oluyor. Biz bir arpa yolu yol alamadığımızı bu veri gösteriyor" şeklinde konuştu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti

Yüzde 4.84 ile emekli aylıklarındaki kayıbı da açıklayan Erdursun, "2025'in sonunda emekli aylığı 20 bin TL olan bir kişinin ocak ayında yüzde 12.19 artış ile beraber 22 bin TL 438 TL oldu. Ancak bu paranın Ocak ayında 968 TL'si gitti" dedi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti
SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti
SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti
Kaynak: Ekonomi Servisi
