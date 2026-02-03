SGK uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emeklinin cebinden bin lira gitti

Verilerin bu şekilde devam etmesi durumunda Erdursun, sene sonundaki enflasyon rakamını tahmin etti. Erdursun, "Ocak ayındaki enflasyon ile diğer aylarda oranlar bu şekilde devam ederse yıl sonundaki enflasyon yüzde 34 civarında çıkma ihtimali yüksek oluyor. Biz bir arpa yolu yol alamadığımızı bu veri gösteriyor" şeklinde konuştu.