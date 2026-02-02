Altın fiyatları üst üste gelen rekorlar sonrası son günlerde adeta çöküşe geçti. Altının ons fiyatı yüzde 3,66 düşüşle 4 bin 677 dolara gelirken Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 70 bin 12 liraya geldi.

Jeopolitik risklerin artması ile birlikte yükselen altın fiyatları ABD Başkanı Trump’ın FED Başkanı Adayı olarak Kevin Warsh’ı belirlemesi ve ABD-İran gerilimindeki yumuşama beklentisi ile birlikte düşüşe geçti.

Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası dev finans kuruluşları altın beklentilerini güncelledi. Dev bankalar altın beklentilerini ortalama 6 bin dolar seviyesinde tuttu.

ABD’li yatırım bankası JPMorgan altının ons fiyatı için yıl sonu beklentisini 6 bin 300 dolarda tuttu. JPMorgan, 2026 yılında merkez bankalarının toplam altın alımlarının 800 ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Banka, reel varlıkların kağıt varlıklara kıyasla daha güçlü performans sergilediği mevcut ortamda altının yapısal olarak desteklendiğini vurguladı.

UBS BEKLENTİSİNİ YUKARI ÇEKTİ

Altın fiyatları için beklentisini açıklayan bir başka dev finans kuruluşu UBS ise tahminini yukarı yönlü revize etti. Dev banka, Dünya Altın Konseyi'nin güçlü talep raporundan sonra fiyat beklentilerini yükselttiğini duyurdu. UBS, altının ons fiyatının 2026 yılının ortalarında 6 bin 200 dolara yükselmesini bekliyor.

Banka raporunda, altını cazip olarak değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek "Küresel varlık dağılımımızda altın pozisyonunu koruyoruz. Ayrıca, düşüşün, gelir arayan yatırımcılar için nispeten yüksek fiyat oynaklığından faydalanma fırsatları yarattığına inanıyoruz" dedi.

DEUTSCHE BANK BEKLENTİSİNİ SABİT TUTTU

Alman bankacılık devi Deutsche Bank ise altın beklentisini sabit tuttu. Dev bankanın altının ons fiyatı için beklentisi 6 bin dolarda kaldı. Kurum analisti Micheal Hsueh, 2 Şubat tarihli notunda, merkez bankası alımları da dahil olmak üzere metalin sözde tematik itici güçlerinin 'olumlu kalmaya devam ettiğini ve yatırımcıların altın (ve değerli metallere) yatırım yapma gerekçelerinin değişmediğine inandıklarını' belirtti.