Dünyanın en güçlü denizaltı filosuna sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye dokuzuncu sırada?

• Gizlilik ve sürpriz etkisi — Su altında neredeyse tespit edilemezler; radar, sonar ve uydu sistemlerine karşı çok düşük iz bırakırlar. Bu, "görünmez" bir güç projeksiyonu imkanı verir.

• Caydırıcılık — Özellikle nükleer balistik füze taşıyan denizaltılar (SSBN), "ikinci vuruş" kabiliyetiyle nükleer savaşta hayati rol oynar; düşman ilk saldırıda bile yok edilemez bir misilleme gücü sağlar.

• Deniz üstünlüğü ve deniz reddi — Düşman gemilerini, uçak gemilerini veya ticaret filolarını torpido/füzelerle batırabilir, deniz yollarını bloke edebilir veya kontrol edebilir.

• Çok yönlü görevler — İstihbarat toplama, özel kuvvet indirme, kara hedeflerine cruise füze atışı, mayın döşeme/tarama, anti-denizaltı savaşı gibi geniş yelpazede görev yaparlar.

• Asimetrik üstünlük — Daha küçük veya gelişmekte olan ülkeler bile güçlü denizaltı filolarıyla büyük donanmalara karşı etkili savunma/ saldırı yapabilir (örneğin Hürmüz Boğazı gibi kritik bölgelerde).