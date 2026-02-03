Evlilik yerine veda geldi: Cemiyetin gözde çifti Metin Şen-Zeynep Özbulut yollarını ayırdı…

Cemiyet hayatı hüzünlü ayrılıklar kadar yeni başlangıçlarla da doludur. Metin Şen ile Zeynep Özbulut’un beklenmedik ayrılığı gündemi allak bullak etti.
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Fenerbahçe’nin efsane başkanı Metin Şen, 1.5 yıllık ilişkisi Zeynep Özbulut ile yollarını ayırdı. Evlilik beklentisi varken gelen bu ayrılık, cemiyet dünyasını büyük şaşkınlığa uğrattı.
İş insanı Metin Şen, Mart 2023’te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel’den ayrıldıktan sonra aradığı huzuru, Temmuz 2024’te Bodrum’da tanıştığı Ankaralı Zeynep Özbulut’ta bulmuştu.
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un köşesinde aktardığına göre,
“Aynı yıl eşlerinden boşanan ve ikişer çocukları olan çiftin ikinci kez evlenip kocaman bir aile olacaklarını düşünürken eylül ayında gelen sürpriz ayrılık haberi hepimizi şaşırtmıştı.
Ama ayrılığa ancak bir ay dayanabilmişler ve aşkları kaldığı yerden devam etmişti. Ancak yama dikiş tutmamış. Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum çiftin tekrar ayrılmasına şaşırdım.
Oysa yakınları onlardan nikah davetiyesi bekliyordu. Hatta kulağıma gelenlere göre bu sefer, bir daha bir araya gelmemek üzere yollarını ayırmışlar. Ne diyeyim; ikisi için de hayırlısı olsun.”
METİN ŞEN KİMDİR?
Metin Şen, 20 Ocak 1970’te Danimarka’da doğmuş tanınmış Türk iş insanıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen’in oğludur.
Annesi Danimarkalı Bente Şen’dir. University of Northampton’da Kimya Mühendisliği eğitimi almıştır.
Kariyerinde enerji, havacılık, turizm ve restoran sektörlerinde yer almış; Dine Restaurant Gıda ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı
Ayrıca Sensino İnternet ve Bilişim Hizmetleri Pazarlama A.Ş.’nin kurucu ortağıdır. 1907 Fenerbahçe Derneği yönetim kurulu üyesiydi.
Cemiyet hayatında sıkça adı geçen Metin Şen, 2000-2023 arası Aslı Gümüşel ile 23 yıllık evlilik yapmış, bu evlilikten Berke ve Batu adlı iki çocuğu olmuştu. 2023’teki boşanmanın ardından magazin gündeminde yeni ilişkileriyle yer aldı.
ZEYNEP ÖZBULUT KİMDİR?
Zeynep Özbulut (bazı kaynaklarda Zeynep Sima Özbulut), Ankara’nın köklü ve varlıklı ailelerinden gelen sosyetik bir isimdir.
Aslen Ankaralı olan Özbulut, cemiyet çevresinde zarif yaşam tarzıyla biliniyor. Temmuz 2024’te Bodrum’da Metin Şen ile tanışmış, ilişki magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştır. İki çocuk annesi olan Zeynep Özbulut, aynı dönemde boşandı.
Çiftin ilişkisi Bodrum, Londra, Japonya gibi tatiller ve çeşitli etkinliklerle gündeme gelmiş, ayrılık-barışma haberleriyle konuşuldu.
Meslek ve eğitim detayları kamuoyunda sınırlı kalmış; daha çok sosyal hayatı ve aile kökeniyle tanınıyor.