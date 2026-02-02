İslam Memiş'ten korkutan altın ve gümüş uyarısı: "Silkeleyecekler"

Kaldıraçlı işlem konusunda yatırımcıları sert bir dille uyaran Memiş, şunları söyledi:

“Gözümde altın ve gümüş fiyatları çökmüyor. Şu anda kaldıraçla işlem yapan, sanal ortamda adeta kumar oynayanların iflas ettiği bir tablo görüyoruz. O yüzden son bir aydır biliyorsunuz, biz sürekli insanları uyarıyoruz. “Yapmayın, etmeyin” dedikçe evini satan, arabasını satan, yatırım yapan birçok insan oldu. Onların da psikolojik anlamda bir buhran yaşadığı bir dönemdeyiz şu anda.”