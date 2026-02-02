Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
Anasayfa Ekonomi İslam Memiş'ten korkutan altın ve gümüş uyarısı: "Silkeleyecekler"

İslam Memiş, yatırımcılara kaldıraçlı işlem konusunda uyarırken, gümüşte ‘silkeleyecekler' dedi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Pek çok yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bunların başında ise son günlerde 8 bin TL seviyelerini aşan gram altın oldu.

FED’in etkisiyle sert yükselişler yaşayan altında ise son günlerde yaşanan düşüş ile 7 bin 80 TL’ye kadar bir düzeltme oldu. Altına dair pek çok yatırımcı farklı yorumlarda bulunuyor.

Peki gümüş ve altındaki son duruma dair uzmanlar neler diyor? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında yatırımcıları kaldıraçlı işlem konusunda çok sert uyardı.

Özellikle kaldıraçlı işlem ile sosyal medya manipülasyonlarıyla bakır piyasasına girenler için "iflas" ve "hurdacı" benzetmesi yapan Memiş, 2026 yılına dair kritik öngörülerini paylaştı.

Altın tarafındaki düşüş oynaklığına değinen Memiş, “Bunlar yine yapılacak mı? Evet, her ay yapılacak. Her ay zirveler, her ay dipler konuşulacak. Şimdi bu dipler bittikten sonra yükselişleri konuşacağız. Bahanesi ne olacak? İran olacak. FED Başkanı olacak. Trump’ın açıklamaları olacak. Bahane piyasada hiç bitmez” dedi.

Kaldıraçlı işlem konusunda yatırımcıları sert bir dille uyaran Memiş, şunları söyledi:

“Gözümde altın ve gümüş fiyatları çökmüyor. Şu anda kaldıraçla işlem yapan, sanal ortamda adeta kumar oynayanların iflas ettiği bir tablo görüyoruz. O yüzden son bir aydır biliyorsunuz, biz sürekli insanları uyarıyoruz. “Yapmayın, etmeyin” dedikçe evini satan, arabasını satan, yatırım yapan birçok insan oldu. Onların da psikolojik anlamda bir buhran yaşadığı bir dönemdeyiz şu anda.”

Gümüş ve bakır konusunda ‘silkeleyecekler' uyarısında bulunan Memiş, “Önemli olan ETF’lerdeki soyguna bakmak lazım. O yüzden bu sene altın ve gümüş fiyatlarında, özellikle gümüş yatırımcısını, kripto para piyasasındaki yatırımcılar gibi bildiğiniz silkeleyecekler. Bu yıl çok önemli bir yıl” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
