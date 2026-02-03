Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı

Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı - Resim: 1

Mükremin Gezgin, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

1 8
Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı - Resim: 2

EV HAPSİ CEZASI ALMIŞTI
Gezgin geçtiğimiz yıl, küçük çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturulmuştu.

2 8
Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı - Resim: 3

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

3 8
Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı - Resim: 4

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?
Mükremin Gezgin, 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen bir sosyal medya fenomenidir.

4 8
Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı - Resim: 5

Özellikle TikTok platformunda paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaşmıştır.

5 8
Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı - Resim: 6

Sosyal medya içeriklerinde özellikle gebelik temalı paylaşımlar yapması ile dikkat çekmiş ve bu özgün içeriği sayesinde popülerliği artmıştır.

6 8
Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı - Resim: 7

Gebelik paylaşımları, takipçileri arasında hem destek gören hem de eleştirilere maruz kalan bir konu olmuştur.

7 8
Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı - Resim: 8

Türkiye'de sosyal medya üzerindeki etkisi ve geniş takipçi kitlesiyle adından söz ettirmiştir.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro