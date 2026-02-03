Mükremin Gezgin, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Ünlü fenomen Mükremin Gezgin hakkında gözaltı kararı
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Derleyen: Sinan Başhan
EV HAPSİ CEZASI ALMIŞTI
Gezgin geçtiğimiz yıl, küçük çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturulmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.
MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?
Mükremin Gezgin, 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen bir sosyal medya fenomenidir.
Özellikle TikTok platformunda paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaşmıştır.
Sosyal medya içeriklerinde özellikle gebelik temalı paylaşımlar yapması ile dikkat çekmiş ve bu özgün içeriği sayesinde popülerliği artmıştır.
Gebelik paylaşımları, takipçileri arasında hem destek gören hem de eleştirilere maruz kalan bir konu olmuştur.
Türkiye'de sosyal medya üzerindeki etkisi ve geniş takipçi kitlesiyle adından söz ettirmiştir.