Yıldırım ilçesindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. 2 kişi, mağaza önündeki askıda sergilenen tişörtlere bakmaya başladı. Çalışanların yoğunluğunu fırsat bilip, seçip, beğendikleri tişörtleri çalan 2 şüpheli hızla uzaklaştı.

Mağaza önünde pişkin hırsızlık: Beğendiler, seçtiler ve çalıp kaçtılar - Resim : 1

Bir süre sonra ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince tişörtlerin çalındığını gördü.

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Mağaza önünde pişkin hırsızlık: Beğendiler, seçtiler ve çalıp kaçtılar - Resim : 3

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.