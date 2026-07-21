Kılıktan kılığa giren hırsız piknikte yakalandı: Kusursuz sandığı planı Türk polisine işlemedi

Soruşturma sonuncunda iki farklı kuyumcudan toplam 4 kilogram altın sipariş eden şüphelinin ziynet eşyalarını getiren kuryelerden aldıktan sonra altınları, iş yeri kasasına koyduğu ve "Siz oturun ben para çekip geleyim" diyerek buradan ayrıldığı tespit edildi. Aradan 2 saat geçmesine rağmen şüphelinin gelmemesi üzerine kasayı açan kuryelerin, kasanın arkasının açık olduğunu ve koridora açıldığını gördüğü belirlendi. Çalınan altınların toplam 4 kilogram 14 ayar ziynet eşyası olduğu piyasa değerinin ise 300 bin dolar olduğu tespit edildi.