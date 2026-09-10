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Kaynak: Bülten

CHP Sözcüsü Müslim Sarı CHP kongre takvimine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bugün itibarıyla başlayan kongreler 14 Şubat'ta sonlanacak. Bu tarihten sonraki bir tarihte de Kurultay düzenlenecek.

CHP Parti Sözcüsü Sarı'nın açıklaması şu şekilde;



14 ŞUBAT SON GÜN

CHP artık kongrelerini yapmaya hazır hale gelmiştir. Eylül ayı itibarıyla başlatacağımızı ilan etmiştik, planladığımız hazırlığı yapmaktayız. Önümüzdeki süreçte CHP örgütünün karar mekanizmaları içinde daha fazla yer alacak bir örgüt reformu içinde ana taşıyıcı olan örgütleri karar mekanizmasına sokabilmek için ve iradesini CHP geleceğinde hakim kılabilmek için CHP kongrelerini başlatma kararı aldık .10 Eylül itibarıyla başladığını ilan ediyorum. Kongre takvimimiz ayrıntılıdır, yasal süreçlerle birlikte tecrübelerimize uygun şekilde 28 Ekim’de üye çizelgelerini askıya çıkaracağız. 11 Kasım’da ilçe kongre delege seçimleri başlayacak, mahallelerden. 12 Aralık’ta mahalle kongreleri tamamlanıp ilçe kongrelerimiz başlatılıyor. Belirli bir periyotta yapılacak. 16 Ocak’ta il kongrelerimiz başlayacak. 14 Şubat’ta bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Sonraki bir gün PM toplanarak Kurultay tarihini belirleyecek. Bu süreçte mahkeme kararının kesinleşmiş olacağını varsayıyoruz.

Sürecin yasalara ve parti tecrübelerine uygun bir şekilde, titizlikle yürütüleceğini belirten Müslim Sarı, kritik tarihleri tek tek sıraladı. Açıklanan takvime göre delege ve kongre süreci şu şekilde işleyecek:

28 Ekim: Üye çizelgeleri askıya çıkarılacak.

11 Kasım: Mahallelerde ilçe kongre delege seçimleri başlayacak.

12 Aralık: Mahalle kongreleri tamamlanarak ilçe kongreleri aşamasına geçilecek.

16 Ocak: İl kongreleri için start verilecek.

14 Şubat: Tüm il ve ilçe kongreleri resmi olarak tamamlanmış olacak.

KURULTAY TARİHİ PARTİ MECLİSİNDE BELİRLENECEK

Kongre takviminin 14 Şubat'ta sona ermesinin ardından gözler büyük kurultaya çevrilecek. Müslim Sarı'nın aktardığı bilgilere göre, 14 Şubat sonrası belirlenecek bir günde Parti Meclisi (PM) toplanarak nihai Kurultay tarihini netleştirecek. Parti yönetimi, bu süreç zarfında mahkeme kararlarının da kesinleşmiş olmasını öngörüyor.