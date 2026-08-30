ABD'nin düzenlediği operasyonla Venezuela'dan çıkarılarak New York'ta cezaevine gönderilen Nicolas Maduro'nun aylar sonra yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

ABD tarafından kaçırılarak alıkonulmuştu: Maduro’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli olduABD tarafından kaçırılarak alıkonulmuştu: Maduro’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli olduDünya

CEZAEVİNDEN AİLESİNE MESAJ

Maduro, fotoğraflarla birlikte yayımlanan mesajında kareleri çocuklarına, torunlarına ve kendisini destekleyenlere gönderdiğini ifade etti.

Cezaevinde moralini koruduğu görülen Maduro, kendisine ulaştırılan dualar, dayanışma mesajları ve destek için teşekkür etti.

Maduro'dan aylar sonra ilk fotoğraf: Son hali ortaya çıktı - Resim : 2

Maduro, kendisi ve eşi Cilia Flores'in destekçilerinden gelen sevgiyle ayakta kaldığını ifade ederek, "Tanrı yardım edecektir. Bu fotoğraflar bir umut hediyesi. Biz dimdik ayaktayız. Venezuela yeniden doğacak" şeklinde mesaj gönderdi.

NEW YORK'TA CEZAEVİNDE TUTULUYOR

Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'da düzenlediği operasyonun ardından yakalanarak New York'a götürülmüştü.

Maduro'dan aylar sonra ilk fotoğraf: Son hali ortaya çıktı - Resim : 3

Eski Venezuela lideri ABD'de uyuşturucu terörizmi, kokain ithalatı için komplo ve silahlarla bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya.

Maduro'nun cezaevindeki durumuna ilişkin daha önce sosyal medyada çok sayıda sahte ve yapay zekâyla üretilmiş görüntü de dolaşıma girmişti.