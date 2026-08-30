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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin düzenlediği operasyonla Venezuela'dan çıkarılarak New York'ta cezaevine gönderilen Nicolas Maduro'nun aylar sonra yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN AİLESİNE MESAJ

Maduro, fotoğraflarla birlikte yayımlanan mesajında kareleri çocuklarına, torunlarına ve kendisini destekleyenlere gönderdiğini ifade etti.

Cezaevinde moralini koruduğu görülen Maduro, kendisine ulaştırılan dualar, dayanışma mesajları ve destek için teşekkür etti.

Maduro, kendisi ve eşi Cilia Flores'in destekçilerinden gelen sevgiyle ayakta kaldığını ifade ederek, "Tanrı yardım edecektir. Bu fotoğraflar bir umut hediyesi. Biz dimdik ayaktayız. Venezuela yeniden doğacak" şeklinde mesaj gönderdi.

NEW YORK'TA CEZAEVİNDE TUTULUYOR

Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'da düzenlediği operasyonun ardından yakalanarak New York'a götürülmüştü.

Eski Venezuela lideri ABD'de uyuşturucu terörizmi, kokain ithalatı için komplo ve silahlarla bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya.

Maduro'nun cezaevindeki durumuna ilişkin daha önce sosyal medyada çok sayıda sahte ve yapay zekâyla üretilmiş görüntü de dolaşıma girmişti.