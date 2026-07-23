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ABD tarafından yapılan askeri müdahaleyle kaçırılarak ABD’de alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

ABC News'in haberine göre, ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein, bugün yapılan ön duruşma sırasında Maduro'nun yargılanacağı davanın duruşmasının tarihini belirledi.

1 HAZİRAN’DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR!

Maduro ve eşi Flores’in, 1 Haziran 2027 tarihinde hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Maduro'nun avukatı Barry Pollack, müvekkilinin egemen bir devletin lideri olması nedeniyle yargılanma dokunulmazlığına sahip olduğunu belirterek, bu sebeple iddianameye itiraz edeceğini ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak günü patlama sesleri duyulmuş ve Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini ifade etmişti.