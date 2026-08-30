Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında ikinci perde: Platformun patronu yakalandı

Bakırököy’de bir güzellik merkezinde kendilerinden habersiz gizli kamerayla mahrem görüntülerinin çekildiğini ve internette satıldığını fark eden 4 kadının ihbarı üzerine polis harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda gizli kamera düzeneği ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Görüntülerin satışıyla ilişkili olduğu düşünülen 1 şüpheli ile, görüntülerin yayınlandığı sanal medya platformunun sahibi de gözaltına alındı.