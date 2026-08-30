Bakırököy’de bir güzellik merkezinde kendilerinden habersiz gizli kamerayla mahrem görüntülerinin çekildiğini ve internette satıldığını fark eden 4 kadının ihbarı üzerine polis harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda gizli kamera düzeneği ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Görüntülerin satışıyla ilişkili olduğu düşünülen 1 şüpheli ile, görüntülerin yayınlandığı sanal medya platformunun sahibi de gözaltına alındı.
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında ikinci perde: Platformun patronu yakalandı
Bakırköy’de bir güzellik merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerini gizli kamerayla kaydedip sosyal medyada satan şebeke ile ilgili detaylar netleştikçe şok etkisi yaptı. 4 kadının dikkatiyle çökertilen çetede 3 tutuklamanın ardından, sosyal medya platformunun sahibi de gözaltına alındı.Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos Cuma günü emniyete başvuran 4 kadının şikayeti üzerine çalışma başlattı. Kadınlar, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde bulunan bir güzellik merkezinde soyunma ve işlem alanlarına gizli kamera yerleştirildiğini, kendilerinden habersiz çekilen mahrem görüntülerin dijital platformlar üzerinden ücret karşılığında satıldığını söyledi.
İhbar üzerine söz konusu güzellik merkezine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda aktif halde çalışan 1 gizli kamera düzeneği, daha önce söküldüğü tespit edilen 6 kamera cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iş yeri yetkilisi F.Ö. adlı kadını güzellik merkezinde, kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulumunu yaptığı belirlenen E.S.C.’yi ise Kağıthane’de gözaltına aldı.
Çalışmaların devamında, gizli kamerayla elde edilen mahrem görüntülerin dijital platformlarda yayılması ve satılmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen A.Ç. (30) de 29 Ağustos Cumartesi günü Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iş yeri yetkilisi F.Ö. ve kamera sistemini kuran E.S.C., 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 29 Ağustos Cuma günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülerin satışıyla ilişkili olduğu tespit edilen A.Ç. isimli şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
SANAL MEDYA PLATFORMU SAHİBİ DE GÖZALTINDA
Diğer yandan güzellik merkezinde gizli çekilen görüntülerin yayınlandığı sanal medya platformu sahibi de gözaltına alındı.